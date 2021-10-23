يفتتح غدا.. ننشر أجندة أسبوع القاهرة الرابع للمياه بمشاركة السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، غدًا الأحد، أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص".



وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأن الرئيس "السيسي" سيلقي كلمة الافتتاح بالإضافة لكلمة للرئيس المجري يانوش أدير، وكلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



ويهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.



ويشتمل الاسبوع على 5 محاور رئيسية هى "التعاون لإدارة الموارد المائية"، "والأساليب المتقدمة في إدارة المياه"، "والمياه والمجتمع"، "والمياه والتغيرات العالمية"، "والابتكارات وعلوم البيانات المائية".



وأكد وزير الري أن أسبوع القاهرة الرابع للمياه سيشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الأسبوع سيشهد حضور 1000 مشارك فعلي، و800 مشارك افتراضي عن بعد، وحضور 20 وفد وزاري ومشاركة 44وفد وزاري بشكل افتراضي، وسيتم عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية خاصة، وستشارك 50 منظمة دولية وإقليمية و300 متحدث دولي ومحلي في فعاليات الأسبوع.



وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.



كما يقام على هامش الإسبوع معرضًا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه تشارك فيه 34 شركة.



كما يتم عقد 4 مسابقات في موضوعات المؤتمر هى مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام للعام الرابع على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل 10 تجارب، وسوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.

