Advertisements

يفتتح غدا.. ننشر أجندة أسبوع القاهرة الرابع للمياه بمشاركة السيسي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:05 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مصطفى الملاح
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، غدًا الأحد، أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص".

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأن الرئيس "السيسي" سيلقي كلمة الافتتاح بالإضافة لكلمة للرئيس المجري يانوش أدير، وكلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.

ويشتمل الاسبوع على 5 محاور رئيسية هى "التعاون لإدارة الموارد المائية"، "والأساليب المتقدمة في إدارة المياه"، "والمياه والمجتمع"، "والمياه والتغيرات العالمية"، "والابتكارات وعلوم البيانات المائية".

وأكد وزير الري أن أسبوع القاهرة الرابع للمياه سيشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الأسبوع سيشهد حضور 1000 مشارك فعلي، و800 مشارك افتراضي عن بعد، وحضور 20 وفد وزاري ومشاركة 44وفد وزاري بشكل افتراضي، وسيتم عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية خاصة، وستشارك 50 منظمة دولية وإقليمية و300 متحدث دولي ومحلي في فعاليات الأسبوع.

وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

كما يقام على هامش الإسبوع معرضًا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه تشارك فيه 34 شركة.

كما يتم عقد 4 مسابقات في موضوعات المؤتمر هى مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام للعام الرابع على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل 10 تجارب، وسوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.
يفتتح غدا.. ننشر أجندة أسبوع القاهرة الرابع للمياه بمشاركة السيسي
يفتتح غدا.. ننشر أجندة أسبوع القاهرة الرابع للمياه بمشاركة السيسي

الكلمات المفتاحية

وزارة الري رئيس مجلس الوزارء حافظ عليها تلاقيها الري الرئيس السيسي الدكتور مصطفي مدبولي أسبوع القاهره الرابع للمياه أخبار الري

أخبار تهمك

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من حسم تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 21 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ أقل من ساعتين

عاجل من النيابة بشأن المتهمة بقتل زوجها وقطع عضوه الذكري

منذ حوالي 5 ساعات

وسط مفاجآت.. التشكيل المنتظر لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الري" تكشف تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه (فيديو)

تعرف على تفاصيل النسخة الثالثة لأسبوع القاهرة للمياه

"الري" تواصل الاستعداد لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه

الرى تواصل الاستعداد لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه

"الري" تعلن مشاركة طلبة مدارس "stem" بأسبوع القاهرة للمياه

وزير الري يعلن مشاركة كبار المسئولين بأسبوع القاهرة الرابع للمياه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 ص

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

03:11 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements