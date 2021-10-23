صحة القاهرة: ضبط أدوية من ٤٣ صنف مجهول بقيمة ٧٥ ألف جنيه





تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، التابعة لوزارة الصحة، من ضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية وأدوية تأمين صحى، بصيدلية فى عين شمس، حوالي ٤٣ صنف مجهول المصدر او تأمين صحي محظور بيعه.



وقام بالمأمورية الدكتورة ريهام فتحى مفتش صيدلى

والدكتورة ندى حسن مفتش صيدلى، والدكتورة

سوزان كمال مفتش صيدلى، بمنطقة عين شمس الطبية بمتابعة الدكتورة امنية الحديدى مدير الصيدلة بعين شمس.



جاء ذلك بمتابعة الدكتورة ايمان عبده مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة والدكتورة سلمي الانور نائب مدير التفتيش.



وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، انه تم العثور على كمية هائلة من الادوية المهربة ومجهولة المصدر تبلغ قيمتها حوالي ٧٥ ألف جنيه، عبارة عن اقراص دواء مهرب ومنشطات وامبولات واكياس وأدوية تأمين صحي.





وناشدت مدير الإدارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغسوسة، مشددة علي عدم عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية.



من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان الادارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري.



وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، ان المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، والعمل علي إستمرار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بادوية التأمين الصحي او الادوية المخدرة بالسوق السوداء.