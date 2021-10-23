محافظة الجيزة ترفع ٦٠٠ طن تراكمات ورتش ومخلفات من حدائق الأهرام

وجهت محافظة الجيزة، حملات موسعة لرفع المخلفات المتواجدة بعدد من قطع الأراضى الفضاء بقطاع هضبة الأهرام، حيث كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضى الفضاء محل شكوى المواطنين إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.



وأكد محافظ الجيزة، أنه تم رفع ٦٠٠ طن تراكمات ومخلفات ورتش من ٢٠ قطعه أرض فضاء غير مسورة بمنطقة الضغط العالي والثروة المعدنية وتحويل البعض منهم إلي ساحات لخدمه القانطين في المنطقة.



وأشار راشد إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم حيث تم الدفع بـــ١٥ معدة متنوعه لرفع المخلفات علي مدار يومين مشيراً إلى أنه يتم يومياً رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.



وناشدت محافظة الجيزة، أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم إستخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.



