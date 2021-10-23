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أحمد فتحي وإبراهيم سعيد ضيفا شادي محمد على قناة النهار

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:25 م
شادي محمد
شادي محمد
الفجر الرياضي

يستعد شادي محمد، نجم الأهلي السابق، لبداية أولى حلقات برنامج أوضة اللبس، على شاشة النهار، بداية من اليوم السبت.

ويستمر نجم الأهلي السابق في تقديم أفضل البرامج التي يكون لها تأثير كبير على جماهير كرة القدم المصرية، وكان أهمها الكورة والجماهير على شاشة الأهلي.

برنامج أوضة اللبس سوف يتم عرضة بداية من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويبدأ في تمام الحادية عشر مساء حتى الواحدة صباحا.

ويضم برنامج أوضة اللبس، إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، كمحلل فني لمباريات الدوري المصري، وسيكون ضيف الحلقة الأولى للبرنامج اليوم السبت.

فيما يظهر أحمد فتحي نجم الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي في حلقة الأحد القادم.

تضم كتيبة عمل برنامج أوضة اللبس ،محمد مراد رئيس تحرير ومحمد ربيع و علي سمير و رامي ناجي و محمد جمال.

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