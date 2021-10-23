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تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة عزام الليلة بالكونفدرالية الإفريقية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:29 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
يستضيف فريق بيراميدز نظيره عزام يونايتد التنزاني، في تمام التاسعة، مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام قد أنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام .
 
وكان الفريق التنزاني قد نجح في العبور لهذا الدور من البطولة بعد تخطيه فريق هورسيد الصومالى بعد تغلبه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.
 
وفيما يلي نستعرض لكم التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام عزام يونايتد التنزاني:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

 خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال- محمد حمدي - أحمد فتحي

 خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

الهجوم:  دودو الجباس 
 
ويفتقد بيراميدز في مباراة الليلة لجهود كلا من:" إسلام عيسى ومحمود وادى للإصابة، وناصر منسي والحارس أحمد دعدور"، لعدم قيدهما بهذه المرحلة في القائمة الأفريقية.

الكلمات المفتاحية

فريق عزام يونايتد عزام يونايتد بيراميدز

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