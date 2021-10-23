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أول تعليق من توخيل بعد فوز تشيلسي الساحق على نوريتش بالسبعة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:30 م
توخيل
توخيل
علي نبوي
عبر الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، عن سعادته بعد فوز فريقه الكبير على ضيفه نوريتش سيتي 7-0 ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال توخيل بعد المباراة :" قدمنا ​​أداءً جيدًا ، وكنا أقوياء وبذلنا الكثير من الجهد. كانت النتيجة أننا ضغطنا عالياً، فزنا بالعديد من الكرات ، وصنعنا الكثير من الفرص وكنا دقيقين للغاية اليوم". 

وتابع :"لتسجيل سبعة ربما تحتاج إلى القليل من الحظ لكنه كان مجهودًا جيدًا".

وواصل :"هذا لن يتوقف ، كانت هذه مجرد مباراة واحدة. سنواجه تحدي مرة أخرى يوم الثلاثاء وسيتعين عليهم إثبات ذلك مرة أخرى، يستحقون كل المديح لكنها مباراة واحدة فقط".

وأضاف :"هاتريك مونت رائع،  بغض النظر عن عدد الفرص الجيدة التي تأتي وكم يقول مدربك أنك جيد، فأنت بحاجة إلى لاعبيك الهجوميين لتسجيل الأهداف. لقد انتظَر طويلاً. اليوم بدا منتعشًا مرة أخرى".


وأوضج :" يجب أن نكون حذرين مع لاعبين مثله وجورجي وروميلو الذين يلعبون أدوارًا مهمة مع منتخباتهم".

وعن فريق نوريتش سيتي قال : "بدا في بعض الأوقات أن تشيلسي كان يلعب ضد فريق تحت 18 عام".

وأردف :"أنا سعيد للغاية بالأداء والحدة والجهد الذي بذلناه في المباراة. كانت هذه هي المباراة الرابعة على التوالي نلعب كمُرشحين وأحب الطريقة التي نتعامل بها مع هذه المباريات.. نحن نستحق هذه الانتصارات".

الكلمات المفتاحية

ماونت لوكاكو توخيل تشيلسي

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