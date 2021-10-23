تعرف على تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك









يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لحسم ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.





تمديد عقد بن شرقي مع الزمالك





كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة الأخيرة.





وأوضح المصدر أن الموقف لا يزال معلقا بشأن ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواسم جديدة.





وأشار المصدر إلى أن أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وافق على عرض مسؤولي النادي بشأن عقده الجديد فيما عدا مدة تفعيل الشرط الجزائي.





وأكمل المصدر أن بن شرقي يرغب في تفعيل الشرط الجزائي منذ الموسم الأول له في عقده الجديد مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وهو ما رفضه مسؤولو اللجنة المؤقتة.





وأتم المصدر موضحا أن هناك جلسة أخيرة مرتقبة بين مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب و بن شرقي بعد نهاية مباراة توسكر الكيني القادمة لحسم الملف سواء بتمديد عقده أو عرضه للبيع في يناير القادم.



