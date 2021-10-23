Advertisements

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:31 م
صلاح
صلاح
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية بريطانية مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول خلال الفترة المقبلة.

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول
وفقا لصحيفة ذا تايمز، فإن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول وصلت إلى طريق مسدود.

وأضافت أن توقف المفاوضات جاء بسبب الطلبات المادية المبالغ فيها من جانب رامي عباس وكيل محمد صلاح بالنسبة لإدارة النادي.

واختتمت: رامي عباس طلب راتبا يتعدى ال400 ألف في الاسبوع الواحد، وهو ما تراه إدارة ليفربول على أنه راتب مبالغ فيه".

الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول محمد صلاح ليفربول صلاح

أخبار تهمك

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من النيابة بشأن المتهمة بقتل زوجها وقطع عضوه الذكري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 16 ساعة

وسط مفاجآت.. التشكيل المنتظر لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعثر مفاوضات تجديد عقد نجم ليفربول

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد مع ليفربول

صحفي إيطالي: محمد صلاح خارج حسابات ليفربول

ليفربول يواصل مفاوضاته مع صلاح من أجل تجديد عقده

الكشف عن آخر تطورات ملف صلاح مع ليفربول

آخر تطورات مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 ص

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

03:11 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements