



كشفت تقارير صحفية بريطانية مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول خلال الفترة المقبلة.





مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

وفقا لصحيفة ذا تايمز، فإن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول وصلت إلى طريق مسدود.





وأضافت أن توقف المفاوضات جاء بسبب الطلبات المادية المبالغ فيها من جانب رامي عباس وكيل محمد صلاح بالنسبة لإدارة النادي.





واختتمت: رامي عباس طلب راتبا يتعدى ال400 ألف في الاسبوع الواحد، وهو ما تراه إدارة ليفربول على أنه راتب مبالغ فيه".