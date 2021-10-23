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خطواط المترو.. تعرف على سير محطاط مترو الأنفاق للخط: (الأول - الثاني - الثالث - الرابع)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:00 م
خطواط المترو
خطواط المترو
خطواط المترو.. تعرف على سير محطاط مترو الأنفاق للخط (الأول - الثاني - الثالث - الرابع)

يحبث المشتركون الجدد في مترو الانفاق على خطوط المترو بحسب الخط الذي سيستخدمه المشترك في رحلاته اليومية سواء طالب أو عامل، حيث تمتد خطوط المترو في جميع أحياء القاهرة والجيزة.

خطواط المترو.. سير محطاط مترو الانفاق للأربع خطوط

والتوسعات التي تشهدها خطوط المترو تأتي في مصلحة المواطن الذي يعمل او يدرس في محيط القاهرة والجيزة، وفيما يلي نستعرض خط سير محطاط مترو الانفاق للأربع خطوط، الأول، والثاني، والثالث، والرابع.


خطوط المترو.. محطات الخط الاول (حلوان / مرج)
خطوط المترو، وجاء خط سير محطات الخط الأول من مترو الأنفاقلى التحول التالية بداية من محطة حلوان بالتريب وحتى نهاية الخط الأولى في محطة المرج:

حلوان
عين حلوان
جامعة حلوان
وادي حوف
حدائق حلوان
المعصرة
طرة الأسمنت
كوتسيكا
طرة البلد
ثكنات المعادي
المعادي
حدائق المعادي
دار السلام
الزهراء
مار جرجس
الملك الصالح
السيدة زينب
سعد زغلول
السادات (الخط الأول والخط الثاني)
ناصر (الخط الأول والخط الثالث)
عرابي
الشهداء (الخط الأول والخط الثاني)
غمرة
الدمرداش
منشية الصدر
كوبري القبة
حمامات القبة
سراي القبة
حدائق الزيتون
حلمية الزيتون
المطرية
عين شمس
عزبة النخل
المرج
المرج الجديدة

خطوط المترو.. محطات الخط الثاني (المنيب / شبرا الخمية)
خطوط المترو، يبدء سير الخط الثاني من مترو الأنفاق من محطة المنيب وينتهي عند محطة شبرا الخيمة، وجاءت المحطات كالآتي:

المنيب
ساقية مكي
أم المصريين
الجيزة
فيصل
جامعة القاهرة
البحوث
الدقي
الأوبرا
السادات (الخط الأول والخط الثاني)
محمد نجيب
العتبة (الخط الثاني والخط الثالث)
الشهداء (الخط الأول والخط الثاني)
مسرة
روض الفرج
سانتا تريزا
الخلفاوي
المظلات
كلية الزراعة
شبرا الخيمة


خطوط المترو.. محطات الخط الثالث (المطار / جامعة القاهرة)
خطوط المترو، تبدء محطات الخط الثالث من مترو الأنفاق بمحطة مطار القاهرة وينتهي العد عند محطة جامعة القاهرة، وجاي أسماء المحطات بالترتيب على النحو التالي:

المطار (تحت الإنشاء)
عمر بن الخطاب (تحت الإنشاء)
عين شمس (تحت الإنشاء)
عين شمس (تحت الإنشاء)
نادي الشمس
ألف مسكن
ميدان هليوبوليس
هارون
الأهرام
كلية البنات
ستاد القاهرة
المعرض
العباسية
عبده باشا
الجيش
باب الشعرية
العتبة (الخط الثاني والخط الثالث)
ناصر (الخط الأول والخط الثالث تحت الإنشاء)
ماسبيرو (تحت الإنشاء)
الزمالك (تحت الإنشاء)
الكيت كات (تحت الإنشاء)
السودان (تحت الإنشاء)
إمبابة (تحت الإنشاء)
المنيرة (تحت الإنشاء)
الطريق الدائري (تحت الإنشاء)
محور روض الفرج (تحت الإنشاء)
التوفيقية (تحت الإنشاء)
وادي النيل (تحت الإنشاء)
مسجد مصطفى محمود (تحت الإنشاء)
شهاب (تحت الإنشاء)
بولاق الدكرور (تحت الإنشاء)
جامعة القاهرة (الخط الثاني والخط الثالث - تحت الإنشاء)

خطوط المترو.. محطات الخط الرابعة (حي الأشجار/ الرحاب)
خطوط المترو، يبدء خط سير الخط الرابع من مترو الأانفاق من محطة حدائق الأشجار وينتهي في محطة الرحاب، كما أن جميع محطات الخطر ارابع لمترو الانفاق تحت الإنشاء، وجاءت كالتالي:

حدائق الأشجار 
حدائق الأهرام
النصر 
المتحف المصري الكبير 
ميدان الرماية 
الأهرام 
المريوطية 
العريش 
المطبعة 
الطالبية 
مدكور 
المساحة 
الجيزة (محطة تبادلية مع الخط الثاني)
ميدان الجيزة
الروضة
الملك الصالح (محطة تبادلية مع الخط الأول)
عمرو بن العاص
قلعة صلاح الدين 
مجري العيون
الملك منصور 
منشية ناصر 
شيخ زايد أل نهيان 
نادي المقاولون 
جامع الأزهر 
الطيران 
عباس العقاد 
مكرم عببيد 
حسن مأمون 
الحي العاشر 
زهراء مدينة نصر 
أكاديمية الشرطة 
الياسمين 
إسكان الشباب 
البنفسج الرحاب
خطوط المترو.. تعرف على سير محطاط مترو الأنفاق للخط (الأول - الثاني - الثالث - الرابع)

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