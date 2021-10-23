خطواط المترو.. تعرف على سير محطاط مترو الأنفاق للخط (الأول - الثاني - الثالث - الرابع)





يحبث المشتركون الجدد في مترو الانفاق على خطوط المترو بحسب الخط الذي سيستخدمه المشترك في رحلاته اليومية سواء طالب أو عامل، حيث تمتد خطوط المترو في جميع أحياء القاهرة والجيزة.





خطواط المترو.. سير محطاط مترو الانفاق للأربع خطوط





والتوسعات التي تشهدها خطوط المترو تأتي في مصلحة المواطن الذي يعمل او يدرس في محيط القاهرة والجيزة، وفيما يلي نستعرض خط سير محطاط مترو الانفاق للأربع خطوط، الأول، والثاني، والثالث، والرابع.









خطوط المترو.. محطات الخط الاول (حلوان / مرج) خطوط المترو، وجاء خط سير محطات الخط الأول من مترو الأنفاقلى التحول التالية بداية من محطة حلوان بالتريب وحتى نهاية الخط الأولى في محطة المرج:

حلوان عين حلوان جامعة حلوان وادي حوف حدائق حلوان المعصرة طرة الأسمنت كوتسيكا طرة البلد ثكنات المعادي المعادي حدائق المعادي دار السلام الزهراء مار جرجس الملك الصالح السيدة زينب سعد زغلول السادات (الخط الأول والخط الثاني) ناصر (الخط الأول والخط الثالث) عرابي الشهداء (الخط الأول والخط الثاني) غمرة الدمرداش منشية الصدر كوبري القبة حمامات القبة سراي القبة حدائق الزيتون حلمية الزيتون المطرية عين شمس عزبة النخل المرج المرج الجديدة

خطوط المترو.. محطات الخط الثاني (المنيب / شبرا الخمية) خطوط المترو، يبدء سير الخط الثاني من مترو الأنفاق من محطة المنيب وينتهي عند محطة شبرا الخيمة، وجاءت المحطات كالآتي:





المنيب ساقية مكي أم المصريين الجيزة فيصل جامعة القاهرة البحوث الدقي الأوبرا السادات (الخط الأول والخط الثاني) محمد نجيب العتبة (الخط الثاني والخط الثالث) الشهداء (الخط الأول والخط الثاني) مسرة روض الفرج سانتا تريزا الخلفاوي المظلات كلية الزراعة شبرا الخيمة







