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تردد قناة ssc 1 الناقلة لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:32 م
قنوات SSC
قنوات SSC
يبحث العديد من محبي الساحرة المستديرة عن تردد قناة ssc 1 الناقلة لمباراة الهلال والرائد، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات، قبل انطلاق المباراة كونها تقدم منافسات تصفيات كأس العالم قارة أسيا.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة ssc 1 الناقلة لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي، التي تبث المباريات مجانًا عبر شاشتها.

تردد قناة ssc 1 الناقلة لمباراة الهلال والرائد

ويمكن لمتابعي البطولة ومباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي مشاهدتها من خلال تنزيل قناة ssc 1  على التردد التالي عبر نايل سات:

- تردد قناة SSC 1 الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والرائد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/4.

مباراة الهلال والرائد

ويستقبل اليوم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة و8 بتوقيت مكة المكرمة، ملعب الأمير فيصل بن فهد لقاء الهلال والرائد لحساب الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن عاد الأول من مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا بفوز مستحق عندما حقق انتصاراً غاليا على نظيرة فريق النصر السعودي بثنائية مقابل هدف للأخير.

انطلاق قنوات SSC

وفي سياق متصل، انطلقت مجموعة قنوات SSC انطلقت في أغسطس 2021، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة قنوات إم بي سي، حيث تعرض المجموعة بطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية مثل الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

كما حصلت شركة الرياضة السعودية على حقوق بث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ حصري منذ أشهر، وعليه سيكون لها الحق في بث أمم آسيا ودوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية.

مجموعة قنوات SSC

ومجموعة قنوات SSC لها عدة محطات حيث تتكون من 11 قناة فضائية متوفرة على باقة Gobx فضائيًا وشاهد رقميًا وهي على النحو التالي: SSC1 SD، SSC1 HD، SSC2 HD، ، SSC3 HD، SSC 4 HD، SSC 5 SD، SSC 5 HD، SSC 6 HD، SSC 6 SD، SSC 7 SD، وSSC 7 HD. 

الكلمات المفتاحية

الهلال والرائد الدوري السعودي SSC

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