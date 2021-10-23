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الفلبين تسجل 5807 إصابة جديدة بكورونا

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
وكالات


سجلت الفلبين 5807 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت السلطات عن احتمال تخفيف المزيد من قيود الإغلاق في منطقة العاصمة، الشهر المقبل، وسط تراجع عدد حالات الإصابة، طبقا لما ذكرته شبكة"إيه بى إس سى بى إن" الفلبينية اليوم.
 وأظهرت البيانات أن هذا هو اليوم الخامس على التوالي، الذي تقل فيه حالات الإصابة الجديدة عن 6000 حالة.
 وقالت وزارة الصحة الفلبينية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، تبلغ الآن مليونين و751 ألفا و667، من بينها 63 ألفا و51 حالة نشطة.

والحالات النشطة المسجلة اليوم، هي الأقل منذ الثاني من أغسطس الماضي.
 وتوفي 65 شخصا آخرون بسبب كورونا، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 41 ألفا و585 حالة.
 وسجلت البلاد 9578 حالة شفاء جديدة، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و647 ألفا و31 حالة.

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