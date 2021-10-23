الليلة.. بشري تتمنى تقديم شخصية داليدا وتحلم بالعالمية في "واحد من الناس"









في حلقة فنية خاصة والجزء الثاني من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي الحياة ، تواصل النجمة بشري كشف أسرار مسيرتها الفنية مع الدكتور عمرو الليثي وتتحدث عن تجربتها بمسلسل عوالم خفية وايضا عن اول بطولة مطلقة بمسلسل "القمر اخر الدنيا "





وعن السينما تكشف عن الجائزة التي حصلت عليها بفيلم 678 و افضل ممثلة من مهرجان دبى السينمائى فى دورتة السابعة .. والفيلم ناقش قضية التحرش الجنسي ؟





كما تتحدث عن فيلم " العشق والهوى" ، و فيلم جدو حبيبى مع النجم الراحل محمود ياسين

كما تجيب عن السؤال هل تحلم بالمشاركة او بطولة عمل استعراضى ؟ ، وهل صحيح انك صاحبة فكرة فيلم ويجا للمخرج خالد يوسف ؟





و تروي تفاصيل اجادتها اربع لغات وهل تحلم بالعالمية ؟





وعلي الجانب الاخر نتحدث بشري عن الامومة فى حياتها وتربية الاولاد اسهل ام تربية البنات وعن اولادها اسماعيل و ليلى تكشف العديد من الاسرار .





كما تتحدث ولاول مرة عن اقرب صديقاتها فى الوسط الفنى ؟ وتقيمها كمطربة وامنيتها تقديم شخصية داليدا ، وعن اخر اخبارها الفنية الجديدة ؟ وهل ستقوم بالمشاركة في فيلم بعنوان معالى الوزيرة ؟ ، وتقوم بالغناء في ختام الحلقة



