Advertisements

الليلة.. بشري تتمنى تقديم شخصية داليدا وتحلم بالعالمية في "واحد من الناس"

السبت 23/أكتوبر/2021 - 04:40 م
بشرى
بشرى
الفجر الفني


في حلقة فنية خاصة والجزء الثاني من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي الحياة ،  تواصل النجمة بشري كشف أسرار مسيرتها الفنية مع الدكتور عمرو الليثي وتتحدث عن تجربتها بمسلسل عوالم خفية وايضا عن اول بطولة مطلقة بمسلسل "القمر اخر الدنيا "

وعن السينما تكشف عن الجائزة التي حصلت عليها بفيلم 678 و افضل ممثلة من مهرجان دبى السينمائى فى دورتة السابعة .. والفيلم ناقش قضية التحرش الجنسي ؟

كما تتحدث عن فيلم " العشق والهوى" ، و فيلم جدو حبيبى مع النجم الراحل محمود ياسين
كما تجيب عن السؤال هل تحلم بالمشاركة او بطولة عمل استعراضى ؟ ، وهل صحيح انك صاحبة فكرة فيلم ويجا للمخرج خالد يوسف ؟

و تروي تفاصيل اجادتها اربع لغات وهل تحلم  بالعالمية ؟

وعلي الجانب الاخر نتحدث بشري عن الامومة فى حياتها وتربية الاولاد اسهل ام تربية البنات وعن اولادها اسماعيل و ليلى تكشف العديد من الاسرار . 

كما تتحدث ولاول مرة عن اقرب صديقاتها فى الوسط الفنى ؟ وتقيمها كمطربة وامنيتها تقديم شخصية داليدا ، وعن اخر اخبارها الفنية الجديدة ؟ وهل ستقوم بالمشاركة في فيلم بعنوان معالى الوزيرة ؟ ، وتقوم بالغناء في ختام الحلقة 
 

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة

الكلمات المفتاحية

حادث بشرى تعرض بشرى لحادث إصابة بشرى

أخبار تهمك

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 22 ساعة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن المتهمة بقتل زوجها وقطع عضوه الذكري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من حسم تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحرس الوطني اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

وسط مفاجآت.. التشكيل المنتظر لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج

منذ ساعة و 21 دقيقة

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الجمعة.. رولا سعد ضيفة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"

اليوم.. نور تتحدث عن مشوارها الفني في "واحد من الناس"

بعد هجومها على "محمد رمضان".. ما لا تعرفه عن الفنانة "بشرى"

عاجل بالفيديو .. داليدا تتحدث عن الانتحار .. حقائق عن داليدا وصور نادرة

هند صبري تكشف حقيقة مشاركتها في "نورا تحلم"

من هي منة شلبي؟.. حكايات من حياة المتمردة الجميلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 ص

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

03:11 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements