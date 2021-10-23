محمد رمضان عبر "إنستجرام": شكرًا لأحفاد الشيخ سلطان على كرم الضيافة

قدم الفنان محمد رمضان الشكر للشيخ لأحفاد الشيخ سلطان بن زايد بعد استقباله في دولة الإمارات، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



ونشر محمد رمضان صورة لطيارته الخاصة، وعلق عليها: "شكرًا أول أحفاد رمز الشيوخ، الشيخ زايد رحمة الله وأخي الأكبر الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في الإمارات، حفظ الله آل نهيان وأدام الله المحبة".



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "جو البنات"، مع النجمين ريدوان ونعمان بلعياشي، عبر قناته على موقع "يوتيوب".

