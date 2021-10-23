Advertisements

محمد رمضان عبر "إنستجرام": شكرًا لأحفاد الشيخ سلطان على كرم الضيافة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:32 م
محمد رمضان
محمد رمضان
إسراء عبدالفتاح
قدم الفنان محمد رمضان الشكر للشيخ لأحفاد الشيخ سلطان بن زايد بعد استقباله في دولة الإمارات، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ونشر محمد رمضان صورة لطيارته الخاصة، وعلق عليها: "شكرًا أول أحفاد رمز الشيوخ، الشيخ زايد رحمة الله وأخي الأكبر الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في الإمارات، حفظ الله آل نهيان وأدام الله المحبة".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "جو البنات"، مع النجمين ريدوان ونعمان بلعياشي، عبر قناته على موقع "يوتيوب".

الكلمات المفتاحية

نعمان بلعياشي محمد رمضان جو البنات إنستجرام محمد رمضان

أخبار تهمك

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ يوم

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ يوم

فوز الشرقية وتعادل سرس الليان ومنوف في جولة قوية بالقسم الثالث

منذ ساعة

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

وسط مفاجآت.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

منذ 43 دقيقة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ 33 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 3 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

حسين الجسمي يغني قصيدة "حي بالشهامة" للشيخ زايد

عاجل.. السيسي يقدم العزاء والمواساة لرئيس الإمارات

"الملك سلمان" يعزّي ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

"محمد بن سلمان" يبعث رسالتين شكر لرئيس الإمارات وولي عهد أبو ظبي

هكذا طلَت نجوى كرم في حفلها بألمانيا (فيديو)

"رجال صدقوا".. قراءة يومية في سيرة الشيخ زايد على قناتي "أبوظبي" و"الإمارات"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 م

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

04:50 م

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

04:54 م

وسط مفاجآت.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

06:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements