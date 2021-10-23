أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها زيارتها للأقصر (صور)

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصور خلال زيارتها مدينة الأقصر، وعلقت على الصور، قائلة: "الاقصر بلدنا".



يُذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد كان مسلسل «الاختيار 2» في رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد مكي وكريم عبد العزيز تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

