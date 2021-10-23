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"الست غالية" تتعرض لـ حادث سير مروع.. صور

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:14 م
حادث سير
حادث سير
إسراء عبدالفتاح
تعرضت الشيف غالية، اليوم، لحادث سير مروع، اليوم السبت، وذلك بعدما اصطدمت سيارتها بسيارة الشيف يسري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عدة صور من الحادث الأليم التي تعرضت له "الست غالية" متمنين لها السلامة

يذكر أن "الست غالية" هي مقدمة برنامج أكلة بلدي على قناة الشمس.
"الست غالية" تتعرض لـ حادث سير مروع.. صور
"الست غالية" تتعرض لـ حادث سير مروع.. صور
"الست غالية" تتعرض لـ حادث سير مروع.. صور
"الست غالية" تتعرض لـ حادث سير مروع.. صور

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