عاجل.. محمد شريف يباغت شباك الحرس الوطني بالهدف الأول للأهلي (فيديو)

نجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي في إحراز هدف فريقه الأول في مرمى الحرس الوطني بالمباراة المقامة بينهما حاليا على استاد السلام.





وتسلم شريف الكرة داخل منطقة الجزاء من مدافع الحرس الوطني ليسددها في الدقيقة 9 لتمر من يد حارس الضيوف معلنًا تقدم المارد الأحمر بالهدف الأول.





ويلتقي الأهلي بنظيره الحرس الوطني بطل النيجر حاليا على استاد السلام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1.







