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13 عالمًا بجامعة بنها بقائمة السيفير الدولية لأفضل 2٪ من علماء العالم

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:13 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد ضوه
أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، ان دار النشر الدولية السيفير ElSevier قد أصدرت قائمة بأسماء أعلى 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا فى مختلف التخصصات وعددهم حوالى 100 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لعام 2021.

واحتوت هذه القائمة على 13 عالم مصري من جامعة بنها، بواقع 8 من كلية العلوم و2 من كلية الهندسة بشبرا و2 من كلية الطب البيطري وواحد من كلية الهندسة ببنها.

وقدم "سوسة" التهنئة الى علماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم، متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.

من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي للعام الثاني على التوالي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم في نتائج الدراسة الخاصة بجامعة ستانفورد تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد بلغ عدد الأبحاث المنشورة لجامعة بنها على هذه المنصة أكثر من 11 ألف بحث.

الكلمات المفتاحية

مصر علماء العالم جامعه بنها السيفير

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