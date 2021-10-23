بمواجهات مثيرة وأرقام نارية.. ريال مدريد يتسلح بالقوة قبل مواجهة برشلونة













بدأ العد التنازلي لإنطلاق الكلاسيكو الاسباني رقم 183 في تاريخ قطبي الكرة الإسبانية "ريال مدريد وبرشلونة"، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.









وسيطلق الحكم سانشيز مارتينيز صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً من الغد بتوقيت مصر، وذلك بملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة.









وتدخل كتيبة ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي بروح معنوية عالية، متسلحاً بنتائج مواجهاته في الجولات الماضية بالليجا وأرقامه في الكلاسيكو الإسباني بالليجا.





ويعرض لكم موقع "الفجر الرياضي نتائج مبارياته بالجولات الماضية وأرقامه في الكلاسيكو الإسباني.









أولًا: نتائج الجولات الماضية:









- الجولة الأولى: افتتحها أمام ديبورتيفو الافيس، حيث انتصر فيها برباعية مقابل هدف وحيد.









- الجولة الثانية: التقى بفريق ليفانتي، وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3 أهداف لكل فريق المباراة.





- الجولة الثالثة: التقى بفريق ريال بيتيس، وحقق عليه الفوز بهدف نظيف دون رد.





- الجولة الرابعة: التقى بفريق سيلتا فيجو، وانتصر عليه بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين.





- الجولة الخامسة: واجه فريق فالنسيا وحقق عليه انتصارا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





- الجولة السادسة: التقى بفريق ريال مايوركا، وانتصر عليه بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف وحيد.





- الجولة السابعة: التقى بفياريال وحسم التعادل السلبي بدون أهداف اللقاء.





- الجولة الثامنة: التقى بفريق إسبانيول، وتلقى هزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف.









ثانيًا: أرقامه في الكلاسيكو الإسباني وهي:









- فاز ريال مدريد في عقر داره في 54 مواجهة.









- وحقق ريال مدريد خارج الفوز في داره في 21 مباراة.









- وتعادل ريال مدريد في عقر داره في 15 مباراة.









يذكر أن كتيبة الفريق الملكي بقيادة أنشيلوتي يدخل هذا الكلاسيكو محتلاً للمركز الثاني من الليجا برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الفريق الكتالوني المركز السابع برصيد 15 نقطة.



