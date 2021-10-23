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"المجتمعات العمرانية" تكشف توجيه القيادة السياسية بشأن المناطق العشوائية (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية أن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن ملائم وكريم.

وأشار "ممدوح"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى ان المناطق السكنية التي يتم انشاؤها بديلا للمناطق العشوائية تشبه "الكمباوند"، حيث هناك توجيهات أن يكون التنفيذ على أعلى مستوى، فضلا عن توفير مساحات خضراء شاسعة، وكافة الخدمات لسكانها.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم الانتهاء من المناطق غير آمنة في 30 ديسمبر 2021، مناشدا الاهالي الذين يتم نقلهم للمناطق الجديدة الحفاظ عليها، قائلا: "رجاءا الحفاظ على ما نفذته الدولة لأنه لكم".


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