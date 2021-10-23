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عاجل.. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثير بركان لابالما على مصر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:17 م
بركان
بركان
مارينا بشارة
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تأثير بركان لابالما، الذي نشط منذ 19 سبتمبر الماضي، وكذلك بركان إيتنا بجنوب إيطاليا الذي نشط مؤخرا في صباح يوم 21 أكتوبر، حيث أكد أنه ضعيف للغاية وبتركيزات صغيرة، وفي الحدود الآمنة.

توقعات لأسوء سناريو

وأضاف القاضي، في بيان مساء اليوم السبت، أنه وفقا لأسوء سيناريو، في حالة سقوط الأمطار، فإن أكبر التركيزات لن تزيد على  0.0010. جزء من ثاني أكيد الكبريت لكل مليون جزء هواء، وهو أقل بألف مرة من الحدود التي تمثل خطر على الصحة العامة. لذا ندعو وسائل الإعلام لتحري الدقة وعدم إثارة الذعر.


وأكد أن المعهد سيواصل متابعة الانبعاثات والتنبؤ بتأثيراتها خلال الفترة القادمة ويقوم بتحديث تلك البيانات على صفحة المعهد الرسمية.

جاء ذلك في إطار ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية حول تأثيرات ثورة بركان لابالما بجزر الكناري وما قد تخلفه من أمطار حامضية وتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكبريت. 

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مصر البحوث الفلكية مصر بركان لابالما بركان اليوم 21 أكتوبر

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