Advertisements

عاجل.. أفشة يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك الحرس الوطني (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:17 م
افشة
افشة
علي نبوي
تمكن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في إحراز هدف فريقه الثاني في شباك الحرس الوطني بطل النيجر.

عاجل.. أفشة يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك الحرس الوطني (فيديو)
وتلقى محمود كهربا في الدقيقة 17 تمريرة من علي معلول ليحولها جناح الأهلي عرضية على رأس أفشة الذي سجل الهدف الثاني داخل الشباك.

وكان محمد شريف قد سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 9 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.

ويلتقي الأهلي بنظيره الحرس الوطني بطل النيجر حاليا على استاد السلام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1.


الكلمات المفتاحية

بطل النيجر الحرس الوطني بطل النيجر الاهلي افشة

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ 34 دقيقة

وسط مفاجآت.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ يوم

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ حوالي 4 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ 35 دقيقة

فوز الشرقية وتعادل سرس الليان ومنوف في جولة قوية بالقسم الثالث

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. معلول يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك الحدود (فيديو)

عاجل.. الأهلي يضيف الثاني في شباك الاتحاد بهدف مثير للجدل (فيديو)

عاجل.. كهربا يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك المريخ

عاجل - الأهلي يضرب شباك الترجي بالهدف الثاني (فيديو)

عاجل.. جملة فنية تهدي الأهلي الهدف الثاني في شباك أسوان (فيديو)

الأهلي يُمطر شباك سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة ويحافظ على صدارة الدوري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 م

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

04:50 م

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

04:54 م

وسط مفاجآت.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

06:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements