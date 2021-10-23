تمكن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في إحراز هدف فريقه الثاني في شباك الحرس الوطني بطل النيجر.





عاجل.. أفشة يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك الحرس الوطني (فيديو)

وتلقى محمود كهربا في الدقيقة 17 تمريرة من علي معلول ليحولها جناح الأهلي عرضية على رأس أفشة الذي سجل الهدف الثاني داخل الشباك.





وكان محمد شريف قد سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 9 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.





ويلتقي الأهلي بنظيره الحرس الوطني بطل النيجر حاليا على استاد السلام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1.







