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الأرصاد: سقوط أمطار غدًا بهذه المناطق.. وتحذير من انخفاض في درجات الحرارة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:21 م
طقس
طقس
شيماء حسن
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 24 أكتوبر إلى الجمعة 29 أكتوبر ٢٠٢1م.

حالة الطقس نهارًا:

طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارًا.

شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على جنوب سيناء

فرص سقوط أمطار خفيفة غدًا الأحد على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا.
الأرصاد: سقوط أمطار غدًا بهذه المناطق.. وتحذير من انخفاض في درجات الحرارة
الأرصاد: سقوط أمطار غدًا بهذه المناطق.. وتحذير من انخفاض في درجات الحرارة

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