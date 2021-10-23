فوز أبوتيج وبني مزار وتعادل أسمنت أسيوط في القسم الثالث







اختتمت اليوم مباريات اليوم الأول للأسبوع الثالث لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي الجديد 2021\2022.



حيث تعادل فريق مركز شباب ناصر ملوي مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.



وفاز فريق بني مزار، علي فريق مركز شباب الخارجة ، باربعة أهداف لثلاثه ، في المباراه التي شهدها ملعب مركز شباب مطاي.



وتعادل فريق مركز شباب القوصية، مع فريق مركز شباب سمالوط، بهدف لكل فريق، المباراه التي جاءت على ملعب مركز شباب القوصية.



وفاز فريق أبوتيج، علي فريق مركز شباب مغاغه ، بهدف نظيف وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أبوتيج.



وتستكمل مباريات الجولة الثانية غدا، عندما يلعب فريق مركز شباب القيس، مع فريق القوصية، في اللقاء الذي سيجمعها علي ملعب مطاي.



والجدير بالذكر أن فريق ناصر الفكرية حصل على راحه في هذه الجوله.