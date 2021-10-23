وسط مفاجآت.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة غدًا الأحد في الكلاسيكو، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".





وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة كارفخال وإيدين هازارد بعد التعافي من الإصابة.





وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من :-





حراسة المرمى : تيبو كورتوا - لونين - لويس لوبيز





الدفاع : كارفخال - ميليتاو ألابا - فاليخو - ناتشو - مارسيلو - ميندي





الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - لوكاس فاسكيز - كامافينجا - بلانكو





الهجوم : هازارد - كريم بنزيمة - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريغو - ماريانو.



