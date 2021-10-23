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أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:30 م
اجاي
اجاي
علي نبوي
تواجد النيجيري جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي في مدرجات ستاد السلام لمتابعة مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر.

وحرص أجاي على التواجد في مقصورة استاد السلام لمتابعة المباراة التي تقام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولا يُشارك أجاي مع النادي الأهلي في الموسم الحالي بعدما قرر الجهاز الفني وضعه في قائمة الانتظار لعدم الحاجة إلى خدماته.

ورفض أجاي العروض التي وصلت له في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث طالب إدارة النادي الأهلي بالحصول على كامل مستحقاته المالية للموافقة على الرحيل عن النادي.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني التي أقيمت في النيجر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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بطل النيجر الحرس الوطني بطل النيجر الاهلي اجاي

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