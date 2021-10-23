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كالعادة.. ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لاكتساح هوفنهايم في الدوري الألماني

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
وكالات
هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك ليقود بايرن للفوز 4-صفر على ضيفه هوفنهايم اليوم السبت والحفاظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متفوقا بنقطة واحدة على بروسيا دورتموند.

مع وجود يوليان ناغلسمان مدرب بايرن في العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي واصل الفريق التسجيل بغزارة.

وافتتح سيرج غنابري التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 16 بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا مبكرا للاعب الألماني الدولي.

وأضاف بايرن، الذي انتصر بخماسية على باير ليفركوزن الأسبوع الماضي وبرباعية على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، الهدف الثاني بتسديدة مذهلة من ليفاندوفسكي ليرفع المهاجم البولندي رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وأحرز ليفاندوفسكي 26 هدفا في 34 مباراة في الدوري في عام 2021 متأخرا بستة أهداف عن رقم غيرد مولر القياسي في عام 1972.

وأضاف البديلان إيريك مكسيم تشوبو-موتنغ وكينغسلي كومان هدفين قرب النهاية ليرفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على دورتموند الذي انتصر 3-1 على مضيفه أرمينيا بيليفيلد.

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