أبو شقة للوفديين: أنتم حماة الحزب من محاولات الاختطاف





دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المرأة الوفدية وجميع الوفديين إلى التماسك الحقيقي من أجل حماية الحزب من أي مؤامرة تحاك ضده.



جاء ذلك خلال مؤتمر المرأة الوفدية برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، المنعقد اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالدقي، على غرار مؤتمر شباب الوفد، الذى عقد مؤخرًا بمدينة العين السخنة.





ووجه "أبو شقة" رسالة للوفديين، قائلًا: "أنتم حماة الوفد من أي محاولات لاختطافه، أو محاولات السيطرة عليه من خلال المال السياسي الأسود، والدفاع عن تاريخ ومبادئ ومواقف حزب الوفد الذي يشهد لها التاريخ وأرخ لها المؤرخون بأنه عمود الخيمة في تاريخ السياسة المصرية، وكل من يغرد خارج السرب ليس له مكان في الحزب".





وأكد "أبو شقة" أن حزب الوفد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم ولا يصح أن يدخل في صراعات أو يخضع لأي ضغوطات، مشددًا على أنه لن يسمح بأي صورة من الصور بذاك، لأن الوفد به شباب ونساء ورجال وشيوخ يحافظون على الحزب من أي محاولات للنيل من الحزب، بما فيه المساس بسيدات الحزب، قائلا: "سنتتبعهم بالقانون ولن يفلت أي شخص سواء الفاعل أو المحرض، ولن نسمح بوجود هؤلاء وسط هذا التاريخ العبق الوطني المشرف".





وأشار أبو شقة إلى أن المرأة الوفدية كانت أولى المشاركات في ثورة ١٩١٩ وسقطت شهيدة، موضحًا أن حزب الوفد بجناحيه يرتكن إلى ركيزتين أساسين هما الشباب والمرأة على مدار تاريخه.

