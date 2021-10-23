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برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:31 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن برشلونة الإسباني حسم موقفه من أول صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن برشلونة يبحث عن تدعيم صفوفه وخصوصًا في الشق الهجومي بعد رحيل كلا من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وإصابة عثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت وعودة سيرجو أجويرو من إصابة طويلة.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الإسباني داني أولمو البالغ من العمر 23 عامًا نجمه السابق ونجم لايبزيج الألماني الحالي في الميركاتو الشتوي المقبل.

ولفتت الصحيفة الألمانية أن برشلونة يسعى لحسم الصفقة في يناير المقبل خاصة في ظل رغبة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في التعاقد مع النجم الإسباني.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن حاول برشلونة التعاقد مع أولمو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني حالت دون إتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الصفقة تعتمد في قدرة برشلونة على توفيق أوضاعه المالية وتوفير 60 مليون يورو من أجل حسم الصفقة لصالحه.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أولمو انضم إلى دينامو زغرب مجانًا بعد أن رحل عن أكاديمية اللا ماسيا التابعة لبرشلونة في صيف 2014 وانضم بعدها إلى لايبزيج في صيف 2021 بعقد يمتد حتى صيف 2024 مقابل 22 مليون يورو.

الكلمات المفتاحية

لايبزيج برشلونة أولمو

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