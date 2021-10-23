رئيس حزب الوفد: كفاح المرأة المصرية امتد على مدار ١٠٠ عام





قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن ثورة ١٩١٩ كانت هي البداية الحقيقية التي أثبتت دور المرأة الوطني ومشاركتها وتضحيتها من أجل الوطن واستقلاله، فسقطت شهيدات يوم ١٦ مارس ١٩١٩، من بينهن حميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمان محمد، وحميدة سليمان، ويمني صبيح، وغيرهن، فكان هذا اليوم امتدادا لثورة ١٩١٩.





جاء ذلك خلال مؤتمر المرأة الوفدية برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، المنعقد اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالدقي، على غرار مؤتمر شباب الوفد، الذى عقد مؤخرًا بمدينة العين السخنة.





وأكد "أبو شقة" أن كفاح المرأة المصرية وتضحيتها استمرت منذ اندلاع الشرارة الأولى التي تحررت بها المرأة واقتحمت بها الكفاح المصري وحمل لواء النضال من أجل الشعب المصري، فكان ذلك واضحا في بيان صفية زغلول الذي ألقته بعد اعتقال سعد زغلول بأنه إذا كانت السلطة الغاشمة اعتقلت سعدا فإن قرينته رفيقة الجهاد تشهد الله والوطن على أن تضع نفسها في نفس المكان الذي وضع زوجها الزعيم سعد زغلول من التضحية والفداء من أجل الوطن.





وشدد على أن المرأة المصرية لها تاريخ مشرف من الكفاح والنضال اعترف بيه الجميع، حتى اعترف سعد باشا زغلول بعد عودته من المنفى إذ وجه بتشكيل اللجنة الوفدية المركزية من النساء من إحسان القوصي وروجينا الخياط ووليدة ثابت وفهيمة ثابت وهدي شعراوي وغيرهن لتأسيس اتحاد المرأة الوفدية الذي تأسس في ١٦ مارس ١٩٢٣.

