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قيادية بالوفد: أبو شقة يسير على نهج السيسي في تمكين المرأة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:35 م
ارشيفية
ارشيفية
دينا عبد الستار


أشادت نهلة الألفي، القيادية الوفدية، بدعوة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ لانعقاد مؤتمر خاص بالمرأة الوفدية على غرار مؤتمر الشباب.

ولفتت "الألفي" إلى أنها تحترم وتقدر جهود أبو شقة الواضحة في دعم المرأة وتمكينها؛ سيرًا على نهج الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر المرأة الوفدية برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، المنعقد اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالدقي، على غرار مؤتمر شباب الوفد، الذى عقد مؤخرًا بمدينة العين السخنة.

ومن المقرر خلال المؤتمر تكريم رائدات العمل النسائى بحزب الوفد، وتمثلهن مواهب الشوربجى رئيس اتحاد المرأة الوفدية لتاريخها المشرف على مدى سنوات عديدة فى خدمة الوفد.

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