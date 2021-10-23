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عاجل.. الحرس الوطني يقلص الفارق بالهدف الأول في شباك الأهلي (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:36 م
الاهلي والحرس
الاهلي والحرس
علي نبوي
نجح فريق الحرس الوطني في إحراز الهدف الأول في مرمى النادي الأهلي عن طريق إيسوفو هينسا وذلك في اللقاء المقام بينهما على استاد السلام.

عاجل.. الحرس الوطني يقلص الفارق بالهدف الأول في شباك الأهلي (فيديو)
وفي الدقيقة 35 انطلق جبريلا جيوري من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية متقنة إلى إيسوفو الذي سددها رائعة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للضيوف.

وكان الأهلي قد سجل هدفين في مرمى الحرس الوطني عن طريق كلا من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

ويلتقي الأهلي بنظيره الحرس الوطني بطل النيجر حاليا على استاد السلام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1.


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