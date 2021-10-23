فوز النوبة ورأس البر والرباط والانوار في القسم الثالث

اقيمت اليوم السبت لقاءات الجوله الثالثه للمجموعه السابعه بدوري القسم الثالث والتي شهدت عدد من النتائج الهامة





وقد جاءت النتائج كالاتي :





نتائج الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث



النوبة 0/2 المطرية

رأس البر 0/1 كهرباء الإسماعيلية

الرباط و الأنوار 1/2 أبو شحاتة

السرو 0/0 دمياط

غزل دمياط 2/2 ميت الخولي

التل الكبير 1/2 الشهداء





وبتلك النتائج يأتي ترتيب المجموعة كالاتي :





1- السرو 7 نقاط

2- كهرباء الإسماعيلية 6 نقاط

3- غزل دمياط 5 نقاط

4- دمياط 5 نقاط

5- الرباط و الأنوار 5 نقاط

6- الشهداء 4 نقاط

7- رأس البر 3 نقاط

8- ميت الخولي 3 نقاط

9- النوبة 3 نقاط

10- التل الكبير 3 نقاط

11- المطريه 2 نقطة