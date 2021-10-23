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فوز النوبة ورأس البر والرباط والانوار في القسم الثالث

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
اقيمت اليوم السبت لقاءات الجوله الثالثه للمجموعه السابعه بدوري القسم الثالث والتي شهدت عدد من النتائج الهامة


وقد جاءت النتائج كالاتي :


نتائج الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث

النوبة 0/2 المطرية
رأس البر 0/1 كهرباء الإسماعيلية
الرباط و الأنوار 1/2 أبو شحاتة
السرو 0/0 دمياط
غزل دمياط 2/2 ميت الخولي
التل الكبير 1/2 الشهداء


وبتلك النتائج يأتي ترتيب المجموعة كالاتي :


1- السرو 7 نقاط
2- كهرباء الإسماعيلية 6 نقاط
3- غزل دمياط 5 نقاط
4- دمياط 5 نقاط
5- الرباط و الأنوار 5 نقاط
6- الشهداء 4 نقاط
7- رأس البر 3 نقاط
8- ميت الخولي 3 نقاط
9- النوبة 3 نقاط
10- التل الكبير 3 نقاط
11- المطريه 2 نقطة

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