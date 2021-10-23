Advertisements

وكيل مجلس الشيوخ: عصر السيسي هو الذهبي للمرأة المصرية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:39 م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
دينا عبد الستار


أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أنه بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، كان للمرأة دورًا وطنيًا كبيرًا بمشاركتها بجدارة ووطنية خالصة في الحياة السياسية المصرية، فكان من أولى مبادرات الرئيس أنه تحدث في وضوح بأن المرأة المصرية لابد أن يكون لها في الدستور من الضمانات والحقوق التي تليق بها.


جاء ذلك خلال مؤتمر المرأة الوفدية برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، المنعقد اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالدقي، على غرار مؤتمر شباب الوفد، الذى عقد مؤخرًا بمدينة العين السخنة.


وأوضح "أبو شقة" أن نسبة تصويت المرأة في الانتخابات بلغ نحو ٥٤ ٪، كما أفرد التعديل الدستوري للمرأة ٢٤ مادة لم يكن مثيلها في أي بلد آخر تقديرا لدورها الوطني، مشيرا إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة من أجل تمكينها ٢٠٣٠.


وأضاف رئيس الوفد، أن عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي الحقيقي للمرأة المصرية، فعينت محافظة لأول مرة ومستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وكان تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، و٦ نائبات لهيئة قضايا الدولة وتعيين للمرأة في منصب رئاسة محكمة في مصر، و٨ وزيرات وفي يوم القضاء، كما تم تعيين ٩٨ سيدة في مجلس الدولة.


ولفت "أبو شقة" إلى أن أولويات الدولة كانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ودعم المرأة وخدمات الطفولة المبكرة، وتخصيص ٢٥٠ مليون جنيه للنهوض بتلك الخدمة، وإعفاء الغارمات للعودة للمجتمع ومواصلة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذا جزء قليل من اهتمام الدولة المصرية بالمرأة.

الكلمات المفتاحية

دعم المراه بهاء أبو شقة الفجر اخبار الفجر

أخبار تهمك

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ يوم

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ حوالي 4 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تحذير هام من مستشار الرئيس للصحة لمن يشعر بهذه الأعراض (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فوز الشرقية وتعادل سرس الليان ومنوف في جولة قوية بالقسم الثالث

منذ ساعة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ يوم

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ 35 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 3 ساعات

وسط مفاجآت.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني ينقلب على " فيراري " الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

بهاء أبوشقة: عهد السيسي هو العصر الذهبي للمرأة

"الوفد" يطلق مبادرة الوفد مع المرأة في الصعيد

رئيس "الوفد" عن مقاعد البرلمان: لن نرضى بأقل من 30%

أبو شقة: الوفد يدار بطريقة علمية ممنهجة لإدارة الحزب.. وهناك مدفوعين بأجندات لإثارة القلق داخل بيت الأمة

أبو شقة: استراتيجية حقوق الإنسان منظومة متكاملة لصالح المواطن

أبوشقة مُهنئًا الرئيس بذكرى أكتوبر: حفظ الله مصر وجيشها العظيم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:30 م

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

04:50 م

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

04:54 م

وسط مفاجآت.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

06:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements