وكيل مجلس الشيوخ: عصر السيسي هو الذهبي للمرأة المصرية





أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أنه بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، كان للمرأة دورًا وطنيًا كبيرًا بمشاركتها بجدارة ووطنية خالصة في الحياة السياسية المصرية، فكان من أولى مبادرات الرئيس أنه تحدث في وضوح بأن المرأة المصرية لابد أن يكون لها في الدستور من الضمانات والحقوق التي تليق بها.





جاء ذلك خلال مؤتمر المرأة الوفدية برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، المنعقد اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالدقي، على غرار مؤتمر شباب الوفد، الذى عقد مؤخرًا بمدينة العين السخنة.





وأوضح "أبو شقة" أن نسبة تصويت المرأة في الانتخابات بلغ نحو ٥٤ ٪، كما أفرد التعديل الدستوري للمرأة ٢٤ مادة لم يكن مثيلها في أي بلد آخر تقديرا لدورها الوطني، مشيرا إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة من أجل تمكينها ٢٠٣٠.





وأضاف رئيس الوفد، أن عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي الحقيقي للمرأة المصرية، فعينت محافظة لأول مرة ومستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وكان تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، و٦ نائبات لهيئة قضايا الدولة وتعيين للمرأة في منصب رئاسة محكمة في مصر، و٨ وزيرات وفي يوم القضاء، كما تم تعيين ٩٨ سيدة في مجلس الدولة.





ولفت "أبو شقة" إلى أن أولويات الدولة كانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ودعم المرأة وخدمات الطفولة المبكرة، وتخصيص ٢٥٠ مليون جنيه للنهوض بتلك الخدمة، وإعفاء الغارمات للعودة للمجتمع ومواصلة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذا جزء قليل من اهتمام الدولة المصرية بالمرأة.



