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"اختل توازنه".. تفاصيل مصرع طفل سقط من باب المصعد بالهرم

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:40 م
ارشيفية
ارشيفية
إيريني صفوت
باشرت النيابة العامة، بجنوب الحيزة، التحقيق في مصرع طفل سقط من الطابق العاشر من فتحة باب المصعد بالهرم.

وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه، عقب سقوطه من الطابق العاشر، بعدما اختل توازنه وسقط فتحة باب المصعد فى عقار بمنطقة الهرم.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد بمصرع طفل سقط من مكان مرتفع، وبالانتقال تبين وجود جثة طفل سقط من الطابق العاشر.

وكشفت التحقيقات أن الطفل أثناء قيامه بفتح باب المصعد لم يجد الكابينة، وانزلقت قدمه، ليسقط من الطابق العاشر ليلقى مصرعه في الحال.

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