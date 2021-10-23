بلقاس يحافظ على الصدارة ونبروه يكتسح الخيارية بالقسم الثالث بالدقهلية





إنتهت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت 6 مباريات فى نفس التوقيت.



بلقاس واصل صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة بعدما حقق فوزا مستحقا على حساب شربين بهدفين دون مقابل ، بينما حسم التعادل الإيجابى مواجهة شبان بدواى وضيفه ميجاسبورت بهدف لمثله.



بنى عبيد سقط فى فخ التعادل السلبى أمام ضيفه السنبلاوين ، بينما حقق نبروه فوزا كبيرا على حساب ضيفه شباب الخيارية بسبعة أهداف مقابل هدف .



وحقق مياه الدقهلية فوزا هاما على حساب ضيفه شباب الأمير بهدفين نظيفين ، وتغلب منية النصر على مستضيفه منية سمنود بهدف دون مقابل.



ترتيب فرق المجموعة الثامنة - القسم الثالث:

1-بلقاس 12 نقطة

2-نبروه 10 نقاط

3-منية سمنود 7 نقاط

4-منية النصر 7 نقاط

5-ميجاسبورت 6 نقاط

6-الخيارية 6 نقاط

7-شبان بدواى 5 نقاط

8-مياه الدقهلية 4 نقاط

9-بنى عبيد نقطتين

10-شربين نقطتين

11-السنبلاوين نقطتين

12-الأمير نقطة واحدة