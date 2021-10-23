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بلقاس يحافظ على الصدارة ونبروه يكتسح الخيارية بالقسم الثالث بالدقهلية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


إنتهت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت 6 مباريات فى نفس التوقيت.

بلقاس واصل صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة بعدما حقق فوزا مستحقا على حساب شربين بهدفين دون مقابل ، بينما حسم التعادل الإيجابى مواجهة شبان بدواى وضيفه ميجاسبورت بهدف لمثله.

بنى عبيد سقط فى فخ التعادل السلبى أمام ضيفه السنبلاوين ، بينما حقق نبروه فوزا كبيرا على حساب ضيفه شباب الخيارية بسبعة أهداف مقابل هدف .

وحقق مياه الدقهلية فوزا هاما على حساب ضيفه شباب الأمير بهدفين نظيفين ، وتغلب منية النصر على مستضيفه منية سمنود بهدف دون مقابل.

ترتيب فرق المجموعة الثامنة - القسم الثالث:
1-بلقاس 12 نقطة
2-نبروه 10 نقاط
3-منية سمنود 7 نقاط
4-منية النصر 7 نقاط
5-ميجاسبورت 6 نقاط
6-الخيارية 6 نقاط
7-شبان بدواى 5 نقاط
8-مياه الدقهلية 4 نقاط
9-بنى عبيد نقطتين
10-شربين نقطتين
11-السنبلاوين نقطتين
12-الأمير نقطة واحدة

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