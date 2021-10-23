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الأهلي يتقدم على الحرس الوطني في الشوط الأول بثنائية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:43 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

تقدم الأهلي على ضيفه الحرس الوطني بطل النيجر في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء المقام بينهما على استاد السلام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتقدم على الحرس الوطني في الشوط الأول بثنائية

سجل ثنائية الأهلي في الشوط الأول كلًا من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 9 ، 17، فيما أحرز إيسوفو هينسا هدف الحرس الوطني.

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، 4 تغييرات في صفوف فريقه مقارنة بمباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر حيث أعاد أكرم توفيق لمركز الظهير الأيمن وبدر بانون لقلب الدفاع ومحمد مجدي أفشة لوسط الملعب، ووليد سليمان للجناح.

أراد الأهلي أن يرسل رسالة إلى منافسه في مباراة اليوم برغبته في التسجيل مبكرًا حيث مرر عمرو السولية مع الثوان الأولى من اللقاء كرة إلى وليد سليمان ومنه إلى محمد شريف المنفرد بالمرمى لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الضيوف وتضيع أول المحاولات الهجومية للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 9 استغل محمد شريف مهاجم الأهلي الكرة المرتدة من مدافع الحرس الوطني ليُسددها باتجاه المرمى وتغالط حارس الضيوف وتسكن الكرة الشباك ويُعلن الهدف الأول للأهلي.

بعد الهدف الأول للمارد الأحمر استمر ضغط لاعبو الأهلي بغية إحراز المزيد من الأهداف وهو ما ظهر من خلال هجماتهم على مرمى فريق الحرس الوطني.

ونجح محمد مجدي أفشة في إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 17 بعدما تلقى عرضية من زميله محمود كهربا حولها صانع ألعاب الفريق الأحمر داخل الشباك.

أصبح بطل النيجر في موقف لا يُحسد عليه بعد التأخر بهدفين حيث انطلق جبريلا جيوري وسدد كرة أرضية زاحفة في الدقيقة 22 أبعدها علي لطفي بأصابع اليد إلى ركلة ركنية منقذًا مرماه من فرصة خطيرة.

وانطلق أكرم توفيق في الدقيقة 23  من الناحية اليمنى ليمرر الكرة داخل منطقة الجزاء لمحمد أفشة الذي فضل مرواغة مدافع الضيوف لكن ذلك لم يتحقق ليبعدها المدافع وتضيع فرصة حمراء.

ومع حلول الدقيقة 29  تلقى محمد شريف تمريرة مُتقنة ضرب بها دفاعات الحرس الوطني لكن حارس الضيوف تصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرماه من هدف ثالث.

وسقط حارس الضيوف على أرض الملعب بعد تصديه لكرة محمد شريف ليتدخل الجهاز الطبي ويقوم بعلاجه ويعود لاستكمال اللقاء بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 32 مرر حسن بوبكار عرضية أرضية من الناحية اليمنى داخل منقطة جزاء الأهلي ليتدخل بدر بانون في الوقت المناسب ويُعيد الكرة إلى علي لطفي قبل أن تُشكل الخطورة على مرماه.

ونجح فريق الحرس الوطني في تقليص النتيجة بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق إيسوفو هينسا الذي استغل تمريرة رائعة من زميله جبريلا جيوري.

عقب الهدف الأول لفريق الحرس الوطني حاول لاعبو الأهلي تسجيل الهدف الثالث ليُنفذ محمد أفشة ركلة حرة من الناحية اليمنى ليقابلها وليد سليمان برأسية إلى بدر بانون الذي سدد في جسم الحارس وتصل لكهربا الذي صوبها قوية في العارضة وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر.

ويحصل حارس مرمى فريق الحرس الوطني على بطاقة صفراء بعد تدخل على وليد سليمان لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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