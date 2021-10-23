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هل يخالف تنظيم النسل الشرع؟.. "الإفتاء" تجيب

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:51 م
الإفتاء
الإفتاء

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيم النسل يستهدف تحسين جودة أبنائنا وهو أمر لا يخالف الشرع، موضحا أن النبي سيتباهى بنا عندما نكون أهلا بالتباهي.

وأكد "عمران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، على ضرورة العمل على تحسين جودة أبنائنا للحياة وليس بكثرة الأبناء الذين يخرجون ضعفاء ومرضى.

ونوه أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، بأن المقصود من تنظيم النسل هو تحسين الجودة في الحياة لتكون سعيدة، وأن الشرع يقول كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، مشيرا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا ونبهنا من زيادة الأعداد، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولذلك يجب أن نعمل على زيادة جودة حياة أبنائنا والوعي بضرورة تنظيم النسل.

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