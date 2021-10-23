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الأمم المتحدة تُحيي الذكرى السنوية 76 لإنشائها في «إكسبو 2020»

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
وكالات


تحيي الأمم المتحدة غدًا الأحد الاحتفال بيومها السنوي في معرض إكسبو 2020 في دبي، بحضور رفيع المستوى لمسئولين أمميين وحكوميين من الإمارات العربية المتحدة.

وستلقي السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام، كلمة افتتاحية في الاحتفالية، بحضور كبار الشخصيات من حكومة الإمارات العربية المتحدة وقيادة إكسبو، والمفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو ماهر ناصر، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة دينا عساف، وقيادة فريق الأمم المتحدة القطري، والسلك الدبلوماسي وممثلي الأجنحة الوطنية في الاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس الأمم المتحدة.

ونقل بيان صادر اليوم عن المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة عن السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام قولها: "إننا نحتفل بـ76 عامًا من صناعة الأمل، والتضامن والعمل معًا من أجل تجاوز التحديات المشتركة؛ التحديات التي نمت وتضاعفت في ظل تأثير جائحة كوفيد-19، وازدياد أوجه عدم المساواة وحالة الطوارئ المُناخية. 

وعلى قدر ما تتصاعد التحديات، ينبغي أن يرتقي مستوى تصميمنا على العمل يدًا بيد من أجل خلق مستقبل أفضل، مستقبل يستعرض آفاقه إكسبو 2020: الوفاء بوعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الناس والكوكب".

وستُقام الاحتفالية على ساحة الأمم في قبة الوصل، بحضور رفيع المستوى لمسئولين حكوميين من الإمارات العربية المتحدة، وسيتخللها عرض موسيقي لأوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب.

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