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حصاد الجولة الخامسة فى مجموعة الإسكندرية للقسم الثالث

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
إسلام عودة




أسفرت نتائج الجوله الخامسه من مباريات المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث عن فوز بدر خارج ملعبه على دلفى بثلاثة أهداف مقابل لا شيء جاءت عن طريق ايريك الذى هدفين بالإضافة إلى هدف عن طريق عبد المنعم صبرى .

وبنفس النتيجة فاز مياه البحيرة على العامرية وجاءت الأهداف عن طريق محمد عبد الفتاح تاحا و سعد بوصيلى و عبد الرحمن حمدى .

وحسم بهدف دون رد نتيجه 4 مباريات حيث فاز الدلنجات على المنتزة بهدف عمر مصطفى وكوم حماده على الأسطول بهدف ل باسم الشعار و عرف الترام طريق الانتصارات على يد محمد اسماعيل وفاز خارج ملعبه على اسكندرية للبترول بهدف لعبد الرحمن عزت وفاز بروكسى على إيتاى البارود بهدف لمحمد شيكا .
وتعادل مركز شباب كوم حماده مع المعمورة بهدف لكل فريق .

وتقام غدا مباراة القبارى مع غزل كفر الدوار .

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :
.1- بروكسى 15 نقطة
2- الأسطول 12 نقطة
3- بدر. 10 نقاط
4- المعمورة 8 نقاط
5- الدلنجات 8 نقاط
6- كوم حماده 8 نقاط
7- دلفى 7 نقاط
8 - اسكندرية للبترول 7 نقاط
9- م ش كوم حماده 7 نقاط
10- الترام 6 نقاط
11- مياه البحيرة 5 نقاط
12- غزل كفر الدوار 5 نقاط
13 - المنتزة 3 نقاط
14- نهضة العامرية 3 نقاط
15- إيتاى البارود ٢ نقطة
16 - م ش القبارى 1 نقطة

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