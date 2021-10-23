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كومان يخطط لمفاجأة ريال مدريد في الكلاسيكو

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني يخطط لتقديم مفاجأة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو غداً الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

كومان يخطط لمفاجأة ريال مدريد في الكلاسيكو

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كومان يخطط للاعتماد على إنسو فاتي كمهاجم صريح وليس كجناح.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاتي كان قد شغل هذا المركز في كلاسيكو الموسم الماضي، حيث سجل هدف برشلونة في المباراة التي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان سيعتمد على ممفيس ديباي في مركز الظهير الأيسر بينما يفاضل بين كلا من ديست وروبيرتون وكوتينيو من أجل شغل مركز الظهير الأيمن.

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نادي برشلونة مواجهات برشلونة وريال مدريد كومان برشلونة

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