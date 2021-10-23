ننشر طرق الاستعلام عن اختبارات محفظي القرآن والتجويد بالجامع الأزهر



وتأتي تلك الاختبارات بالجامع الأزهر تحت إشراف الجامع الأزهر بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف برئاسة الدكتور عبدالكريم صالح، رئيس اللجنة، والشيخ حسن عبدالنبي وكيل اللجنة، حيث تنطلق ابتداء من اليوم السبت 23 أكتوبر، وحتى يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر.

اختبارات محفظي القرآن والتجويد بالجامع الأزهر

وسنستعرض لكم في السطور التالية، تفاصيل اختبارات محفظي القرآن والتجويد بالجامع الأزهر.





طريقة الاستعلام عن اختبارات محفظي القرآن بالجامع الأزهر





ويمكن للمتقدمين للتعرف على موعد اختبارهم ومكانه من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي أعدت نموذجًا إلكترونيًّا للاستعلام، وذلك باستخدام الرقم القومي الخاص بالمتقدم، من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





على المتقدم الدخول إلى النموذج عبر الرابط المذكور أعلاه، ومن ثم إدخال الرقم القومي، وستظهر له كل المعلومات اللازمة عن موعد ومكان الاختبار المحدد.





ضوابط محفظي القرآن والتجويد بالجامع الأزهر





يشترط إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.





- لابد أن يجيد المتقدم أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.





- يُشترط إجادة أصول القراءات العشر بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات.





- أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المُحالين على المعاش.





- الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر.





- ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب).





- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.





- أن يكون المؤهل الدراسي مناسبًا لطبيعة العمل.





- تقديم بيان حالة وظيفية حديث للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موجه للجامع الأزهر الشريف.





وتأتي تلك الاختبارات في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف باختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري.

انطلقت اليوم السبت، اختبارات القبول للمتقدمين للعمل كمحفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات.