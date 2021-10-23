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بهذه الطريقة.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد صلاح السعدني

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:42 م
حلمي
حلمي
منار أشرف داود
حرص الفنان أحمد حلمي على تهنئة للفنان الكبير صلاح السعدني بعيد ميلاده، وذلك بنشر صوره له عبر خاصية "استوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "حلمي" على الصورة قائلًا:" كل سنة وانت طيب باعمدة الفن يا كبير اوي".

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمي، في السينما هو "خيال مآتة" الذي تم عرضه في 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، سامي مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.
بهذه الطريقة.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد صلاح السعدني
بهذه الطريقة.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد صلاح السعدني

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