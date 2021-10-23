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"بتهمة الخيانة".. حبس محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي 3 سنوات

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:43 م
هيفاء وهبي ووزيري
هيفاء وهبي ووزيري
إسراء عبدالفتاح
قررت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة، اليوم السبت، معاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 3 سنوات واجبة النفاذ، وذلك بتهمة بخيانة الأمانة.

يذكر أن محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، قد صدر ضده حكم قضائي بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب على الفنانة هيفاء وهبي في 63 مليون جنيه.

وكانت ألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده.

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