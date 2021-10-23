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"مشادة كلامية انتهت بدماء".. تفاصيل مقتل شاب على يد عامل بمحل كبابجي بالهرم

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:08 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات نيابة الهرم بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب في عقده الثاني، على يد عامل بمحل كبابجي بالهرم، أنه في يوم الواقعة توجه الشاب "بلال.ع" ويعمل جزار بالمحل المجاور لمحل الكباب، لشراء وجبة طعام.

وأفادت التحقيقات، أن كانت هناك مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "شعبان" البالغ من العمر 30عامًا، وبين زميل له في المحل، فأثناء انتظار المجني عليه للطعام، وتطورت المشاجرة بين المتهم وزميله، مما جعل المتهم يلقى على زميله سيخ حديد فنفذ في المجني عليه، مما لفظ أنفاسه الأخيرة فور دخوله المستشفى.

وتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد عامل بمحل كبابجي، باستخدام سيخ حديد بالهرم

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الهرم. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل بمطعم اعتدى بسيخ حديدي على جزار خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخر،  حيث طعنه به وتم نقل المصاب إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

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