أمجد الحداد يفجر مفاجأة: المناعة القوية قد تتسبب وفاة مريض كورونا (فيديو)



وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن العاصفة المناعية التي تحدث في الإصابة بكورونا عند بعض الأشخاص قد تكون قاتلة أكثر من الإصابة بالفيروس نفسه.



وأوضح أن هذا يتمثل في الحالات التي تتدهور بسهولة جدا نتيجة قلة الأكسجين فجأة خلال ساعات فيطلق على هذه الحالة "العاصفة المناعية"، مشيرا إلى أن الأطباء يلجأون في هذه الحالة لإعطاء المريض مثبطات مناعية للتقليل من التداعيات السلبية لما بعد الإصابة.



فجر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعية بهيئة المصل واللقاح، مفاجأة عن مناعة جسم الإنسان، قائلا: "مناعة الجسم الضعيفة قد تكون سبب في الوفاة ومناعة الجسم القوية أيضا قد تكون سبب في الوفاة".