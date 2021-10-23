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حاوي الأهلي يجري أشعة بعد تعرضه للإصابة أمام الحرس الوطني

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:15 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
يُجري وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة حاليا باحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر.

وكان وليد سليمان قد غادر مباراة فريقه أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في الدقيقة 62 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله حسين الشحات بديلًا له.

ويقوم الجهاز الطبي بالاطمئنان على اللاعب بعد الأشعة التي يجريها على الرأس.

وفاز الأهلي مساء اليوم السبت على الحرس الوطني بطل النيجر 6-1 ليتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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