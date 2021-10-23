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وزير الري يزف بشرى سارة لـ الفلاحين

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:19 م
وزير الري محمد عبد العاطي
وزير الري محمد عبد العاطي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه تم تحويل ما يقرب من مليون فدان في مصر إلى طرق الري الحديث وهو ما يساهم في ترشيد استهلاك المياه.


وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن تكلفة زراعة الفدان انخفضت نحو 50% بسبب طرق الري الحديث، وحجم الإنتاج للفدان زاد 30%، فضلا عن انخفاض حجم استهلاك السماد 70% عن السابق، وهو ما يعد فائدة كبيرة للمزارع.

ولفت إلى أنهم يعملون على استخدام طرق الري الذكي، وهو ما يتيح قياس درجة الرطوبة ومعدل البخر، معلقا: "الفلاحين هيديروا أرضهم عن طريق الموبايل وذلك تم تطبيقه في كفر الشيخ وفي المنوفية".

ولفت الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إلى أن الفلاحين الذين طبقوا طرق الري الحديث سيشاركون في أسبوع المياه ليروا تجربتهم، منوها بأن هناك آلية جديدة لرصد الامراض بين النباتات من خلال استخدام طائرة دورون.

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