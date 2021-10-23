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10 أرقام حققها الأهلي بعد تخطي بطل النيجر والتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:18 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
حسم فريق الأهلي تأهله رسميًا إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي وذلك بعد فوزه على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على استاد الأهلي WE السلام في إياب دور الـ32 للبطولة.

الأهلي يقهر بطل النيجر بـ"نصف دستة" أهداف
جاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق كل من، محمد مجدي أفشة "هدفين"، ومحمد شريف "هدف"، وحسين الشحات "هدف"، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي في الدقائق 9، 17، 58، 64، 69، 89، بينما جاء هدف بطل النيجر بالدقيقة 35.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني في النيجر انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام من تأهل الأهلي:-

1- تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة عشر في تاريخه، وسبق وتجاوز هذا الدور 13 مرة في النسخ السابقة للبطولة، بينما أخفق 5 مرات.

2- نجح الأهلي في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الترجي التونسي، وأصبح ثاني فريق يتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في 7 نسخ متتالية.

3- محمد مجدي أفشة سجل الثنائية الأولى بقميص النادي الأهلي في شباك الحرس الوطني، ورفع رصيد أهدافه الإفريقية مع المارد الأحمر إلى 8 أهداف.

4- حسين الشحات سجل هدفه التاسع مع الأهلي في بطولات إفريقيا ليعادل رقم الثلاثي محمد ناجي جدو ومجدي عبد الغني وأحمد بلال والذين سجلوا نفس رصيد الأهداف مع المارد الأحمر أفريقيًا.

5- سجل محمد شريف أول أهدافه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والهدف الأفريقي الثامن بقميص المارد الأحمر، بينما سجل محمود كهربا ثالث أهدافه الأفريقية مع الأهلي.

6- حافظ الأهلي على سجله خال من الهزائم أمام أندية النيجر في 4 مواجهات جمعته مع الأندية النيجيرية في بطولات إفريقيا، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

7- حقق الأهلي الانتصار الأفريقي رقم 199 خلال 383 مباراة خاضها المارد الأحمر في بطولات إفريقيا، بينما حقق انتصاره رقم 155 في دوري أبطال إفريقيا من 302 مباراة خاضها بالبطولة.

8- رفع النادي الأهلي رصيد أهدافه في بطولات إفريقيا إلى 594 هدفًا بعد خماسية بطل النيجر اليوم، بينما استقبلت شباكه299 هدفًا.

9- حقق الأهلي انتصاره رقم 154 من أجل 191 مباراة خاضها على ملعبه في بطولات إفريقيا، كما رفع رصيد أهدافه الأفريقية على أرضه إلى 443 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 100 هدفًا.

10- حقق الأهلي الفوز رقم 46 تحت قيادة بيتسو موسيماني، خلال 66 مباراة خاضها مع المدرب الجنوب إفريقي، بينما خسر 5 مباريات وتعادل في 15 مباراة.

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