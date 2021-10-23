سيد عبدالحفيظ يكشف تفاصيل إصابة نجم الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن إصابة وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، عبارة عن ارتجاج خفيف في المخ.





وأوضح مدير الكرة، أن اللاعب خضع للفحص الطبي والأشعة داخل المستشفى، والتي أثبتت إصابته بارتجاج، وسوف يخضع لبعض الفحوصات الطبية.





وكان سليمان غادر مباراة فريقه ضد الحرس الوطني بطل النيجر، في الدقيقة 62 من المباراة، عقب اصطدام قوي مع حارس المرمى، توجه على إثرها مباشرةً إلى إحدى المستشفيات القريبة.





وحقق الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد عبور الحرس الوطني بطل النيجر، بسباعية مقابل هدفين بمجموع المباراتين بدور المجموعات بدور الـ32 من البطولة.



