Advertisements

سيد عبدالحفيظ يكشف تفاصيل إصابة نجم الأهلي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:19 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن إصابة وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، عبارة عن ارتجاج خفيف في المخ.

وأوضح مدير الكرة، أن اللاعب خضع للفحص الطبي والأشعة داخل المستشفى، والتي أثبتت إصابته بارتجاج، وسوف يخضع لبعض الفحوصات الطبية.

وكان سليمان غادر مباراة فريقه ضد الحرس الوطني بطل النيجر، في الدقيقة 62 من المباراة، عقب اصطدام قوي مع حارس المرمى، توجه على إثرها مباشرةً إلى إحدى المستشفيات القريبة.

وحقق الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد عبور الحرس الوطني بطل النيجر، بسباعية مقابل هدفين بمجموع المباراتين بدور المجموعات بدور الـ32 من البطولة.

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان بطل النيجر الحرس الوطني بطل النيجر الاهلي

أخبار تهمك

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التأهل الـ19.. ماذا يفعل الأهلي في دور المجموعات الإفريقي؟ (تقرير)

منذ 37 دقيقة

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. "الجنح" تصدر حكمها بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي بقضية الخيانة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعتين

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام بالكونفدرالية

منذ ساعة و 10 دقيقة

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على الحرس الوطني 6-1

منذ 19 دقيقة

10 أرقام حققها الأهلي بعد تخطي بطل النيجر والتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - نقل نجم الأهلي إلى المستشفى

منذ ساعة و نصف

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كلوب يُقارن بين صلاح ورونالدو قبل موقعة ليفربول واليونايتد

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قرار جديد من موسيماني قبل مواجهة الحرس الوطني النيجري

موسمياني يستقر على استعباد نجم الفريق من مواجهة بطل النيجر

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

غليان في الأهلي واجتماع حاسم مع الشناوي

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:32 م

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

07:24 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

04:50 م

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements