مقتل 3 أشخاص بقصف تركي في سوريا

قتل 3 سوريين، اليوم السبت، في غارة جوية تركية استهدفت سيارة مدنية في مدينة عين العرب (كوباني)، شمال سوريا، وفقاً لموقع روسيا اليوم.





وقال الموقع إن الحادث وقع على طريق محافظة حلب، بعدما استهدفت طائرة مسيّرة تركية السيارة، من دون أن يوضح هوية القتلى الثلاثة.





وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها طائرة تركية غارة في عين العرب خلال أسبوع، حيث استهدفت الغارة الأولى رئيس مجلس العدالة الاجتماعية في المدينة بكر جرادة، وأدت إلى إصابته ومقتل اثنين من عاملي الإدارة في المنطقة.